تحذيرات من مروجين للحج "الخاص" و"التجاري" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ توعدت مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، أشخاصاً وشركات تروج لتأمين تأشيرات الدخول السنوية للحج، أو الحج "الخاص" و"التجاري، بإجراءات قانونية ضدهم.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز: "منذ مدة تجري اتصالات بالمواطنين من خلال الصفحات الإلكترونية توزيع الأشخاص من السعودية وحتى من داخل إقليم كوردستان، والترويج لتوفير التأشيرة السنوية للحج وتأشيرة الحج بشكل خاص أو الحج التجاري".

وأضاف البيان، أن "المديرية تبلغ جميع الجهات أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص أو شركة يريدون بهذا الشكل إلحاق الضرر بالمواطنين".

وأشار إلى أن "مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، ليست مسؤولة عن أية مشكلة يتعرض لها الأشخاص الذين يريدون أن يحجوا بهذه الطريقة".

وأكد بيان المديرية، أن "عملية أداء فريضة الحج بشكلها الصحيح تكون عن طريق القرعة وتسجيل الأسماء ليسافر المواطنون إلى السعودية"، مبيناً أن "السنوات السابقة شهدت أيضا مثل تلك المحاولات، ولكن القسم الأكبر من الأشخاص والشركات لم يستطيعوا الإيفاء بوعودهم التي روجوا لها وخسر أناس كثيرون أموالهم لهذا السبب".