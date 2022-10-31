تحديد موعد مهرجان السليمانية الدولي للكتاب

شفق نيوز/ اعلنت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم الاثنين، عن إتمام جميع الاستعدادات الخاصة بإطلاق فعاليات مهرجان السليمانية الدولي للكتاب بنسخته الرابعة.

وقال المكتب الاعلامي للغرفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مهرجان السليمانية الدولي للكتاب سيقام هذا العام بنسخته الرابعة بإشراف وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان وبالتعاون مع وزارة الثقافة العراقية من خلال غرفة تجارة السليمانية والمحافظة وشركة "اطلس اسي"، للفترة من 11 الى 27 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل على أرض المعارض الدولة في طاسلوجة.

واضاف ان المهرجان هذا العام سيقام بمشاركة 200 دار نشر وطبع كوردية وعربية وعالمية وسيتم طرح قرابة مليونيّ كتاب لآلاف العناوين.