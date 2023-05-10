تحديد موعد عودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني لاجتماعات حكومة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي أحمد بيره في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن الفريق الوزاري للاتحاد الوطني سيعود الأسبوع المقبل إلى مجلس الوزراء.

وأضاف بيره أن الفريق الوزاري سيحضر اجتماعات المجلس ايضا.

وانتهت القطيعة للفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني، والتي امتدت لعدة أشهر بعد لقاء جمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قباد طالباني يوم الأثنين المصادف الثامن من شهر أيار الجاري والتي برزت على السطح جراء خلافات بين الجانبين .