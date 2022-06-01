تحديد موعد توزيع رواتب شهر أيار في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان عن موعد صرف رواتب شهر آيار الماضي لموظفي القطاع العام ووفقا لجدول معد من قبل الوزارة.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان على حسابها على فيسبوك إن حكومة إقليم كوردستان ستبدأ في توزيع رواتب شهر مايو - أيار في 5-6-2022.

من جهته قال آوات جناب نوري وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان في لقاء مع دو تينتواتش رئيس الدائرة السياسية-الاقتصادية ورئيس الوحدة الاقتصادية في القنصلية الامريكية العامة في إقليم كوردستان، إنه منذ عام 2013 فرضت الحكومة العراقية في بغداد عقوبات اقتصادية على إقليم كوردستان، وهذا الامر تسبب تلكؤ صرف رواتب الموظفين.

وأضاف: في محاولتنا الأخيرة من خلال الأقسام التكنولوجيا في الوزارة والبنوك الحكومية سينم قريبا توزيع رواتب الموظفين عن طريق البطاقات الذكية".