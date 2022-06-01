سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحديد موعد توزيع رواتب شهر أيار في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-01T06:48:48+0000
تحديد موعد توزيع رواتب شهر أيار في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان عن موعد صرف رواتب شهر آيار الماضي لموظفي القطاع العام ووفقا لجدول معد من قبل الوزارة.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان على حسابها على فيسبوك إن حكومة إقليم كوردستان ستبدأ في توزيع رواتب شهر مايو - أيار في 5-6-2022.

من جهته قال آوات جناب نوري وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان في لقاء مع دو تينتواتش رئيس الدائرة السياسية-الاقتصادية ورئيس الوحدة الاقتصادية في القنصلية الامريكية العامة في إقليم كوردستان، إنه منذ عام 2013 فرضت الحكومة العراقية في بغداد عقوبات اقتصادية على إقليم كوردستان، وهذا الامر تسبب تلكؤ صرف رواتب الموظفين.

وأضاف: في محاولتنا الأخيرة من خلال الأقسام التكنولوجيا في الوزارة والبنوك الحكومية سينم قريبا توزيع رواتب الموظفين عن طريق البطاقات الذكية".

related

الكاظمي يوافق مبدئياً على ارسال 400 مليار دينار رواتب لاقليم كوردستان

Date: 2020-05-20 13:59:31
الكاظمي يوافق مبدئياً على ارسال 400 مليار دينار رواتب لاقليم كوردستان

المالية العراقية تصدر توضيحا حول ايداعها مبلغا لرواتب اقليم كوردستان

Date: 2020-05-31 16:36:54
المالية العراقية تصدر توضيحا حول ايداعها مبلغا لرواتب اقليم كوردستان

حكومة الاقليم تعلن صرف رواتب موظفي الصحة باستقطاع 21%

Date: 2021-06-24 09:23:58
حكومة الاقليم تعلن صرف رواتب موظفي الصحة باستقطاع 21%

حكومة إقليم كوردستان تشرع بتوزيع رواتب شهر تشرين الثاني

Date: 2021-11-23 09:16:22
حكومة إقليم كوردستان تشرع بتوزيع رواتب شهر تشرين الثاني

حكومة اقليم كوردستان توجه بإطلاق رواتب موظفي السليمانية وحلبجة وإدارتين

Date: 2022-05-17 13:41:06
حكومة اقليم كوردستان توجه بإطلاق رواتب موظفي السليمانية وحلبجة وإدارتين

الحكومة الاتحادية ترسل 200 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم

Date: 2022-05-15 10:52:01
الحكومة الاتحادية ترسل 200 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم

وزارة مالية اقليم كوردستان تنشر جدولا جديدا لتوزيع الرواتب

Date: 2020-12-06 09:25:17
وزارة مالية اقليم كوردستان تنشر جدولا جديدا لتوزيع الرواتب

حكومة كوردستان تزف بشرى توزيع الرواتب قريباً

Date: 2021-01-13 14:06:59
حكومة كوردستان تزف بشرى توزيع الرواتب قريباً