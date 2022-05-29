تحديد موعد المباشرة بتوزيع رواتب شهر أيار في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ من المقرر أن تباشر وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان صرف رواتب شهر أيار/مايو للموظفين والعاملين لدى القطاع العام اعتبارا من مطلع حزيران وبطريقة مشابه لشهر نيسان تقريبا.

وقال مصدر بالوزارة لوكالة شفق نيوز، إن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ستشرع اعتباراً من الخامس من شهر حزيران المقبل بصرف رواتب موظفي الاقليم لشهر أيار الجاري الذي شارف على الانتهاء.

وأضاف، أن لدى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان لغاية الآن 80 ٪ من رواتب شهر أيار وهذا يعني أنها ستكون بحاجة إلى 20 ٪ من واردات المحافظات لتكملة الراتب في حال عدم وصول مبلغ 200 مليار من بغداد.

كما أشار المصدر إلى أن وزير المالية والاقتصاد كان الأسبوع الماضي في محافظة السليمانية للاطلاع على اسباب تلكؤ صرف الرواتب وقد أمر بتشكيل لجنة تحرٍ وتقصٍ عن أسباب عدم توفر السيولة المالية في البنوك الحكومية، ومن المقرر ان تقدم اللجنة هذا الأسبوع تقريرها لوزير المالية والاقتصاد.

و قررت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان تشكيل لجنة من قبلها ومن وزارة الداخلية للتحقيق في مشاكل الإيرادات والنفقات في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان و رابرين.

وشهد توزيع الرواتب في الإقليم تعثرا ملحوظا خلال الأشهر الفائتة من العام الحالي بسبب عدم إرسال سلفة 200 مليار الشهرية من قبل الحكومة الاتحادية.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قرر في شهر حزيران الماضي صرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لتمويل رواتب موظفي الاقليم الشهرية.

ويؤكد مسؤولون حكوميون في كوردستان انه من دون هذا التمويل الشهري الذي ترسله بغداد الى الاقليم فإنه من الصعوبة بمكان صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين كاملة ومن دون استقطاع.

وتوفر حكومة الإقليم باقي المبالغ لصرف الرواتب من الإيرادات المالية الداخلية في كوردستان.