‏تحديد موعد افتتاح البنك الوطني في إقليم كوردستان

شفق نيوز / كشف مدير عام البنوك التجارية في إقليم كوردستان، مولود صابر، يوم الأحد، عن موعد افتتاح البنك الوطني للإقليم.

‏وقال صابر، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الإجراءات اللازمة لافتتاح البنك جرى اتخاذها، ومن الممكن أن يتم افتتاحه بداية السنة المقبلة". ‏

وأضاف أن "الإجراءات المتبقية هي فقط تحديد مدير وموظفين للبنك، إضافة إلى بعض الإجراءات القانونية في بغداد". ‏

وعن فوائد البنك، أشار صابر، إلى أن "واحدة من أبرز فوائد البنك هي أن مواطني إقليم كوردستان، يمكنهم الاستفادة من كل السلف التي يطلقها البنك المركزي، إضافة إلى بقية التعاملات المالية".

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت يوم 12 آب 2022، وصول خطوات انشاء البنك الوطني في الإقليم، إلى مراحلها الأخيرة، بعد الانتهاء من معظم الأعمال المتعلقة بهذا المشروع.