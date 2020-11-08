تحديد ملعبي وموعدي مباراتي شباب العراق وقطر

شفق نيوز/ اتفق الاتحادان العراقي والقطري لكرة القدم، يوم الاحد، على الملعب والتوقيت الذي سيخوض خلاله منتخبنا الشبابي تحت 19 عاما مباراتيه الوديتين امام نظيره القطري .

وقال هشام عبد الستار الناطق باسم التطبيعية لوكالة شفق نيوز، إن منتخب الشباب سيخوض مباراتين وديتين امام نظيره القطري يومي 12 و 15 من هذا الشهر .

وأضاف، أن الاتفاق تم على أن يستضيف ملعب اكاديمية اسباير "4" المباراة الاولى، بينما يحتضن ملعب اكاديمية اسباير"5" المباراة الثانية، مضيفاً أن المباراتين ستقامان في تمام الساعة السادسة مساءً في الملعبين المذكورين .

وأكد، أن وفد منتخب الشباب لكرة القدم وصل اليوم، الى العاصمة القطرية الدوحة للدخول في معسكر تدريبي يستمر لغاية يوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني الجاري في اطار استعداداته لخوض منافسات النسخة الحادية والأربعين من بطولة كأس اسيا للشباب تحت 19 عاما التي تضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند بداية العام المقبل .