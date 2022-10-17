تحديد سعر النفط الأبيض وموعد توزيعه في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن سعر النفط الأبيض المدعوم حكومياً، فيما حددت موعد البدء بالتوزيع.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حكومة الإقليم ستقوم بتوزيع النفط الأبيض المدعوم حكومياً على المواطنين بسعر 100 ألف دينار عراقي لكل 200 لتر"، مشيرة إلى أن "65 بالمئة من هذا المبلغ مدعوم حكومياً، ما يعني أن المواطن يدفع 35 بالمئة من المبلغ".

وأضافت أن "عند ارسال حصة النفط الأبيض من قبل الحكومة الاتحادية، سيتم توزيعها على مواطني الإقليم بنفس السعر"، مؤكدة "البدء بتوزيع النفط الأبيض يوم 20 تشرين الأول الجاري، وستكون المرحلة الاولى في المناطق الجبلية".

وكانت وزارة ‏الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، قد حددت مطلع شهر تشرين الأول الجاري، موعداً للبدء بتوزيع ‏النفط الأبيض على المواطنين، والتي ستتضمن توزيع النفط على المناطق الجبلية في المرحلة الأولى.

وضيّف برلمان إقليم كوردستان، ‏يوم 13 أيلول 2022، وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، كمال محمد، للتباحث بشأن ملفي توفير النفط الأبيض والغاز للمواطنين.