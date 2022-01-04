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تحديد تسعيرة لتنظيم عقود بيع وشراء العقارات في أربيل و"الدلالون" يعترضون: سنخسر كثيراً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-04T10:58:00+0000
تحديد تسعيرة لتنظيم عقود بيع وشراء العقارات في أربيل و"الدلالون" يعترضون: سنخسر كثيراً

شفق نيوز/ أصدرت غرفة التجارة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان تعليمات جديدة تخص تنظيم عقود بيع وشراء وايجار العقارات، وقطع الأراضي من قبل مكاتب العقارات.

وأثارت تلك التعليمات امتعاض أصحاب مكاتب العقارات إذ يقول أحدهم ويُدعى آزاد سردار، إن تلك التعليمات "ستكون لها تداعيات سلبية على عملنا لأنها حددت مبلغ أجور إبرام العقد الواحد للبيع والشراء بـ230 الف دينار عراقي يتم تقاضيه من البائع والمشتري".

وأردف بالقول إن التعليمات تقضي بعدم أخذ أي مبلغ مالي مقابل تجديد عقد الإيجار.

سردار عقّب قائلاً إن أغلب عقود الإيجارات يتم تجديدها سنويا، وإذا لم تتقضَ المكاتب أجراً مقابل تجديدها فماذا سيكون ربحها؟، مضيفا أن المكاتب ستخسر بسبب ذلك.

كما رأى صاحب مكتب العقار ما يُعرف بالدلال محليا بأن هذه التعليمات ستؤدي إلى أن تغلق العديد من المكاتب أبوابها، لأنه لا تستطيع تنفيذها وخلافه ستتعرض للخسارة.

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