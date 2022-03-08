سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحدياً للرجال .. معرض للأعمال اليدوية النسائية في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-08T12:30:23+0000
تحدياً للرجال .. معرض للأعمال اليدوية النسائية في أربيل

شفق نيوز / شهدت مدينة أربيل، يوم الثلاثاء، تنظيم معرض للأعمال اليدوية النسائية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فيما أكدت الجهة المنظمة أن هذه المعارض "مهمة جداً للمرأة كي لا تعتمد على الرجال".

وقال مراسل شفق نيوز إن معرضاً للأعمال اليدوية أقيم وسط مدينة أربيل، كجزء من الفعاليات التي تقيمها جمعيات نسوية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويستمر ليوم واحد فقط.

وأضاف المراسل أن هذه المعارض تشهد استقطاب الكثير من الأشخاص والأُسر التي تجد في هذه الأعمال اليدوية إضافة كمالية لمنازلهم، كما أنها مصدر دخل للمشاركات في المعرض.

من جهتها قالت المتحدثة باسم المعرض مشتاق نبيل لوكالة شفق نيوز إن "23 امرأة من اصحاب الاعمال اليدوية شاركن في المعرض، الذي أقيم برعاية غرفة تجارة كوردستان".

وأضافت نبيل ان "هذه المعارض مهمة جدا للمرأة لكي تتمكن من الاعتماد على نفسها دون حاجة الى الرجال".

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

مظاهرة منددة بمحاكمة "الملا الخراساني" في اقليم كوردستان

Date: 2020-01-27 10:07:54
مظاهرة منددة بمحاكمة "الملا الخراساني" في اقليم كوردستان

أربيل تعتقل 13 شخصا متهمين بجرائم قتل

Date: 2021-05-29 08:18:24
أربيل تعتقل 13 شخصا متهمين بجرائم قتل

صور .. سقوط جرحى بينهم عنصران من البيشمركة إثر إصابتهم بصواعق رعدية في أربيل

Date: 2021-10-30 05:08:50
صور .. سقوط جرحى بينهم عنصران من البيشمركة إثر إصابتهم بصواعق رعدية في أربيل

شاب يطلق النار على شقيقته ووالدته في أربيل

Date: 2019-11-19 19:01:01
شاب يطلق النار على شقيقته ووالدته في أربيل

وفاة شابين غرقا في اربيل والسليمانية

Date: 2019-06-21 16:48:15
وفاة شابين غرقا في اربيل والسليمانية

وفاة طفلة داخل عجلة من شدة الحر في اربيل

Date: 2019-07-09 13:09:17
وفاة طفلة داخل عجلة من شدة الحر في اربيل

اقليم كوردستان يعلن تشخيص 6 اصابات جديدة بكورونا في اربيل

Date: 2020-03-24 08:21:12
اقليم كوردستان يعلن تشخيص 6 اصابات جديدة بكورونا في اربيل