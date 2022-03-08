تحدياً للرجال .. معرض للأعمال اليدوية النسائية في أربيل

شفق نيوز / شهدت مدينة أربيل، يوم الثلاثاء، تنظيم معرض للأعمال اليدوية النسائية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فيما أكدت الجهة المنظمة أن هذه المعارض "مهمة جداً للمرأة كي لا تعتمد على الرجال".

وقال مراسل شفق نيوز إن معرضاً للأعمال اليدوية أقيم وسط مدينة أربيل، كجزء من الفعاليات التي تقيمها جمعيات نسوية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويستمر ليوم واحد فقط.

وأضاف المراسل أن هذه المعارض تشهد استقطاب الكثير من الأشخاص والأُسر التي تجد في هذه الأعمال اليدوية إضافة كمالية لمنازلهم، كما أنها مصدر دخل للمشاركات في المعرض.

من جهتها قالت المتحدثة باسم المعرض مشتاق نبيل لوكالة شفق نيوز إن "23 امرأة من اصحاب الاعمال اليدوية شاركن في المعرض، الذي أقيم برعاية غرفة تجارة كوردستان".

وأضافت نبيل ان "هذه المعارض مهمة جدا للمرأة لكي تتمكن من الاعتماد على نفسها دون حاجة الى الرجال".