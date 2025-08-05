تحديات العملية السياسية على طاولة مباحثات بارزاني والخنجر

شفق نيوز- اربيل

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والأزمات والتحديات التي تواجه العملية السياسية.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل، اليوم، في مصيف صلاح الدين باربيل، رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، مضيفا أنه جرى خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة.

ونوه البيان الى ان الجانبين سلطا الضوء على الأزمات والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق، وكذلك سبل التنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية العراقية.