تحت عنوان "جمعة كوباني".. العشرات يتظاهرون قرب قلعة أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

تظاهر العشرات من المواطنين الكورد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، لمساندة "القضية الكوردية" وما يتعرضون لهم أقرانهم في "روجافا" شمال غربي سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين خرجوا قرب قلعة أربيل، وسط المدينة، تحت عنوان "جمعة كوباني"، للتعبير عن مساندة ودعم الكورد في سوريا، وهم يواجهون وضعاً أمنياً متدهوراً.

ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، جموع المتظاهرين وهم يحملون علم إقليم كوردستان، ويرددون شعارات تطالب بحماية المكون الكوردي في سوريا.

ويوم الثلاثاء الماضي، نظم المئات من المواطنين والناشطين والكورد السوريين، في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ثلاث وقفات احتجاجية واحدة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة، والثانية عند مقر القنصلية الأميركية، والثالثة وسط المحافظة، للمطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف العمليات العسكرية المستمرة في مناطق شمالي سوريا.