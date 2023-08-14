تحت تأثير التعاطي.. آسايش أربيل تنقذ طفلاً كاد أن يقتل على يد والده "تاجر المخدرات"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش أربيل، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على تاجر ومتعاطٍ للمخدرات، في آن واحد، حاول قتل ابنه البالغ من العمر سنة ونصف.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المتهم (ن.ن.ك) الذي كان تاجراً ومتعاطيا للمخدرات، قام بتعذيب زوجته واطفاله تحت تأثير المواد المخدرة".

وأضاف البيان أن "المتهم كان ينوي قتل أحد اطفاله البالغ من العمر سنة ونصف بطريقة وحشية، لكن قوات الأسايش تمكنت من إلقاء القبض عليه قبل تنفيذ جريمته وتسليمه للمحاكمة".