تحت الامطار الغزيرة.. ماراثون دولي باربيل

شفق نيوز/ ‏أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان يوم الجمعة الماراثون الدولي، بمشاركة العديد من الشخصيات والجنسيات، ووسط هطول الأمطار الغزيرة.

وقال بيجن زماني وهو ايراني الجنسية وفاز بالمرتبة الأولى لوكالة شفق نيوز انه شارك في هذا الماراثون الدولي قادما من ايران، وهدفه المشاركة في جميع الماراثونات الدولية.

بدوره قال حسنين هيثم وهو متسابق قادم من محافظة البصرة (جنوب العراق) لوكالة شفق نيوز "حصلت على المرتبة الرابعة واريد توصيل رسالة السلام لكل العراقيين لان هذا الماراثون حمل هذا العنوان واتمنى ان يتم الاهتمام اكثر بهذه الرياضة".

شارك في المارثون، عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت انعام كامل وهي احدى المشاركات من ذوي الاحتياجات الخاصة لوكالة شفق نيوز ان "مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة امر مهم جدا لانها رسالة تحفيزية لهم لكي يخرجوا من البيت ويكون لهم نشاط اكبر في المجتمع ويثبتوا اهميتهم وضرورة الاهتمام بحقوقهم".