تحالف كوردي معارض مرتقب لمنافسة تحالف الحزبين الرئيسيين في المناطق المتنازع عليها

شفق نيوز/ في خطوة جديدة لإعادة تشكيل الخريطة السياسية الكوردية استعداداً لانتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة، تجري مشاورات مكثفة بين عدد من الأحزاب والقوى الكوردية المعارضة بعيداً عن الحزبين التقليديين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، من مصادر خاصة، فإن جماعة العدل الكوردستانية بادرت بإطلاق هذه المساعي، حيث أجرت سلسلة اجتماعات مع الاتحاد الإسلامي الكوردستاني وجبهة الشعب، وأسفرت المحادثات عن استعداد مبدئي لتشكيل ائتلاف انتخابي موحد.

ووفقاً للمصدر ذاته، فقد تم التواصل أيضاً مع حراك الجيل الجديد وتيار الموقف الوطني، اللذان أبديا موافقة مبدئية على الانضمام إلى الائتلاف المرتب، كما جرت اتصالات مع شخصيات سياسية مستقلة ومجموعات أخرى لدعم هذا المشروع، وسط توقعات بعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة لممثلي هذه الأطراف لوضع اللمسات النهائية على شكل الائتلاف وآلية مشاركته في الانتخابات.

في نفس السياق، حاولت وكالة شفق نيوز، الحصول على تعليقات رسمية من قادة جماعة العدل الكوردستانية والمتحدث الرسمي باسمها، إلا أن جميع محاولات التواصل قوبلت بالرفض أو عدم الرد، فيما لم يصدر أي نفي أو تأكيد رسمي من جانبهم.

من جهته، قال منسق تيار الموقف الوطني، على حمه صالح، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الموضوع لا يزال قيد النقاش ولم يتحول إلى قرار نهائي حتى الآن"، دون الخوض في تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا الائتلاف أو أهدافه.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشير فيه معلومات خاصة بوكالة شفق نيوز إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يدرسان خيار الدخول في قائمة انتخابية موحدة في المناطق المتنازع عليها ضمن انتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة، وذلك لضمان تمثيل أقوى في تلك المناطق الحساسة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات وتزايد حدة المنافسة السياسية في العراق، من المتوقع أن تلعب الائتلافات الجديدة دوراً محورياً في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل سعي القوى الكوردية المعارضة إلى تعزيز حضورها السياسي وكسر هيمنة الأحزاب التقليدية على المشهد الانتخابي الكوردي.