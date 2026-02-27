تحالف القوى الكوردستانية في إيران يرد على بهلوي: متمسكون بحقوق الكورد

شفق نيوز- أربيل

ردّ تحالف القوى السياسية الكوردستانية في إيران، يوم الجمعة، على التصريحات الأخيرة لرضا بهلوي، والتي تضمنت اتهامات للأحزاب الكوردية وتهديداً باستخدام الجيش ضد مطالبها السياسية.

وذكر التحالف في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "رضا بهلوي، وفي منشور له على منصة (X)، وجّه اتهامات للأحزاب الكوردية، ولوّح باستخدام القوة العسكرية ضد ما سماه النزعات الانفصالية"، معتبراً أن "هذه التصريحات تعكس توجهاً إقصائياً واستمراراً لنهج مركزي قائم على الحلول الأمنية في التعامل مع المطالب القومية".

وأشار التحالف إلى أن "مطالب الكورد تندرج في إطار الحقوق القومية والديمقراطية المشروعة".

كما اتهم التحالف، بهلوي بلعب دور سلبي خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية (ژينا)"، معتبراً أنه "ساهم في تعميق الانقسامات داخل صفوف المعارضة، ووجّه له انتقادات تتعلق بمواقفه من أجهزة الدولة الإيرانية".

وشدد التحالف في ختام بيانه على تمسكه بحقوق الشعب الكوردي وسائر القوميات في إيران، مؤكدا أن "التصريحات العدائية لن تثنينا عن مواصلة العمل المشترك"، داعياً القوى الكوردستانية إلى الانضمام إلى التحالف لمواجهة ما وصفه بـ"الخطاب الشوفيني والتسلطي".

وصرح رضا بهلوي بأن بعض الأحزاب والقوى السياسية في إيران تمثل، بحسب وصفه، تيارات انفصالية تشكل تهديداً لوحدة الأراضي الإيرانية، مؤكداً أن وحدة إيران تُعد "خطاً أحمر" غير قابل للتفاوض أو المساس.

كما أشار إلى ضرورة أن يكون الجيش مستعداً لمواجهة ما وصفهم بالانفصاليين لحماية وحدة البلاد، مشدداً على أن أي تغيير سياسي أو مطالب قومية يجب ألا تمسّ "السلامة الإقليمية" لإيران، وهو ما فسّره بعض المنتقدين على أنه موقف إقصائي تجاه مطالب القوميات داخل البلاد.