تحالف القوى السياسية لكوردستان إيران يصدر البيان رقم واحد

شفق نيوز- السليمانية

دعا تحالف القوى السياسية لكوردستان إيران، في بيان حمل الرقم (1)، القوات المسلحة التابعة للنظام في "شرق كوردستان" (في إشارة إلى المناطق الكوردية بإيران) إلى عدم تفويت ما وصفه بـ"الفرصة" والانفصال عن "بقايا الجمهورية الإسلامية"، كما حثّ المواطنين على الابتعاد قدر الإمكان عن القواعد والمراكز العسكرية والأمنية حفاظاً على سلامتهم.

وقال التحالف في بيانه الذي ورد لوكالة شفق نيوز، إن التطورات الجارية في إيران منذ يوم السبت تتجه نحو "تحولات عميقة وجذرية"، معتبراً أن الحرب الدائرة تأتي نتيجة "عقود من السياسات التوسعية وتدخلات طهران في شؤون دول المنطقة، إضافة إلى ملف السلاح النووي وتطوير الصناعات الصاروخية".

وأضاف أن هذه السياسات قادت إلى "تدمير البلاد وانهيار الاقتصاد، كما أن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين سرّع وتيرة الانهيار.

وشدد التحالف على أن الحرب "ليست حرب المجتمع الإيراني مع الولايات المتحدة أو إسرائيل أو المجتمع الدولي، بل نتيجة مباشرة لسياسات النظام الديكتاتوري القمعي"، متهماً السلطات بارتكاب انتهاكات دامية بحق محتجين خلال موجات احتجاج سابقة.

ودعا البيان أبناء كوردستان إلى اليقظة ومتابعة التطورات والتعامل بوعي سياسي مع المستجدات، مع التشديد على حماية المؤسسات والمرافق الإدارية والخدمية إذا تصاعد الحراك الشعبي أو حدث تراجع في أداء مؤسسات الدولة، كما حثّ على تجنب الفوضى وأعمال الانتقام الفردي وتعزيز التضامن الاجتماعي، لا سيما تجاه الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وكانت خمسة فصائل كوردية إيرانية معارضة تتمركز في إقليم كوردستان العراق قد أعلنت، في 22 شباط 2026، تشكيل "تحالف القوى السياسية لكوردستان إيران" بهدف توحيد المواقف.

وتزامن إعلان التحالف مع تصاعد التوترات داخل طيف المعارضة الإيرانية في الخارج، بما في ذلك خلافات علنية بين فريق يقوده رضا بهلوي وبعض المجموعات الكوردية الإيرانية.

وتأتي دعوة التحالف الجديدة في ظل الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 شباط 2026، وما رافقها من ضربات وهجمات متبادلة وتوترات أمنية امتدت آثارها إلى ساحات إقليمية، بينها اقليم كوردستان ومحيطها حيث تحدثت مصادر امنية خاصة عن استهداف مواقع تابعة لأحزاب كوردية إيرانية معارضة في الإقليم.