سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تجمع في إقليم كوردستان يحذر من من عمليات "استغلال النساء"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-06T11:39:21+0000
تجمع في إقليم كوردستان يحذر من من عمليات "استغلال النساء"

شفق نيوز/ طالب تجمع الوحدة لمكافحة العنف واستغلال النساء في إقليم كوردستان، يوم السبت، حكومة وبرلمان الإقليم ومنظمات المجتمع المدني، بوقف عمليات الإتجار بالنساء واستغلالهن حفاظاً على المجتمع الكوردي.

وقالت المتحدثة باسم التجمع هزار عبد القادر، في مؤتمر صحفي عقد في الحديقة العامة بمحافظة السليمانية، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان حالات الاعتداء واستغلال النساء في مجالات العمل ازدادت في الاونة الاخيرة وهو ما يجب ان يقف عنده المسؤولون والحكومة والبرلمان والمنظمات التي تعنى بحقوق النساء في كوردستان.

وأضافت "العقلية الذكورية تسيطر على المجتمع رغم التطور الحاصل في المجتمع الكوردي وسن قوانين تحمي المرأة لكن ما حصل مؤخرا في مخيمات دهوك من قتل الفتيات بداعي الشرف من قبل ذويهن هو دليل على هذه الحالات".

وأشارت عبد القادر الى ان "التكنولوجيا والمواقع الالكترونية المفتوحة والدراما تسببت بانهيار العائلة ويجب وضع برنامج اصلاحي للمجتمع من قبل مؤسسات الحكومية للحد من هذه الظاهرة".

related

في اقليم كوردستان 19 حالة وفاة و 545 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-09-09 11:17:30
في اقليم كوردستان 19 حالة وفاة و 545 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

٢٦ حالة وفاة و٦١٨ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Date: 2020-08-18 17:23:32
٢٦ حالة وفاة و٦١٨ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

التخطيط الكوردستانية تعدّد مزايا مشروع موازنة عام 2021

Date: 2021-01-18 14:42:48
التخطيط الكوردستانية تعدّد مزايا مشروع موازنة عام 2021

كورونا.. كوردستان تسجل حالات تعافي أعلى من الإصابات

Date: 2020-10-03 15:03:56
كورونا.. كوردستان تسجل حالات تعافي أعلى من الإصابات

اقليم كوردستان يعلن تسجيل 677 اصابة جديدة بكورونا في اعلى معدل

Date: 2020-08-25 12:22:28
اقليم كوردستان يعلن تسجيل 677 اصابة جديدة بكورونا في اعلى معدل

كوردستان تفتح أبواب مستشفياتها لاستقبال جرحى تفجيري بغداد

Date: 2021-01-21 16:17:18
كوردستان تفتح أبواب مستشفياتها لاستقبال جرحى تفجيري بغداد

كوردستان.. حالة وفاة واحدة و153 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-12-31 16:13:16
كوردستان.. حالة وفاة واحدة و153 إصابة جديدة بكورونا

السليمانية لايران: بضائعكم لاتؤثر على الانتاج المحلي لكوردستان

Date: 2019-07-08 20:35:51
السليمانية لايران: بضائعكم لاتؤثر على الانتاج المحلي لكوردستان