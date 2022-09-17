‏تجمع في أربيل للاحتجاج على توقف تنفيذ مشروع سكني

شفق نيوز/ تجمع عدد من من أصحاب الشقق والمنازل في أحد المشاريع السكنية بمدينة أربيل، يوم ‏السبت، للاحتجاج على توقف إنجاز المشروع.

‏وقال منظم الوقفة الاحتجاجية المواطن إياد سيروان لوكالة شفق نيوز، "دفعت إلى شركة شوكة ڤار، 10 آلاف دولار حتى الآن كمقدمة لشراء شقة في مشروع ڤار پارك، الكائن على طريق مصيف صلاح الدين في اربيل"، موضحا "لكن منذ أكثر من شهر توقف إنجاز المشروع بشكل مفاجئ".

‏فيما قال المواطن كارزان علي، الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية لوكالة شفق نيوز انه "عند الإعلان عن المشروع وعدونا بأن يكتمل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، والدفع سيكون على شكل أقساط"، موضحا أنه قد اشترى "أربع شقق ودفع 40 ألف دولار للشركة وقد تواصل أكثر من مرة مع إدارة المشروع التي وعدت باستئناف العمل خلال أيام دون أن توف بوعدها ".

‏وناشد المحتجون حكومة الإقليم، بالتدخل لمعرفة سبب توقف هذا المشروع من قبل الشركة المنفذة عن ذلك.