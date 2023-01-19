تجربة الانتخابات النيابية تثير إعجاب الكورد.. توجه لتكرارها في صلاح الدين

شفق نيوز/ كشف مسؤول كوردي، يوم الخميس، عن اتفاق بين الأحزاب الكوردية لخوض انتخابات مجالس المحافظات القادمة بمرشح واحد بعد نجاح تجربة الانتخابات النيابية.

وقال معاون مسؤول مركز الاتحاد الوطني في طوزخرماتو عضو مجلس محافظة صلاح الدين السابق، حسن محمد أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "تنسيقا عاليا واجماعا بين اللقوى والاحزاب الكوردية لخوض الانتخابات المحلية بمرشح واحد لمنع تشتت الأصوات وضمان مقعد في مجلس المحافظة خلال الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الربع الأخير من العام الحالي".

وأضاف أحمد أن "اختزال الكورد المنافسة الانتخابية بمرشح واحد جاء لتكرار لتجربة الانتخابات النيابية التي نال خلالها الكورد مقعدا نيابياً يشغله (ملا كريم شكور)"، مشيرا الى أن "الاجماع الكوردي، حيال المرشح الواحد يلقى إقبالا وتجاوبا كبيرا بغض النظر عن القانون الانتخابي وتحديد الدوائر الانتخابية واحدة أو متعددة".

وجدد المسؤول الكوردي مطالب الكورد بـ"إعادة استحقاقهم الإداري والسياسي في صلاح الدين والذي مايزال غائبا ومهمشا منذ سنوات طويلة على الرغم من النسبة السكانية الكبيرة للكورد في مناطق صلاح الدين.".

ويشكو الكورد بمحافظة صلاح الدين من تهميشهم في المفاصل الادارية والحكومية في صلاح الدين شبه معدوم رغم أن الكورد جزء اساسي من المكون الاجتماعي والقومي في المحافظة ويشكلون 5-7% من سكانها"،

وبؤكدون ان "مناصب الكورد في صلاح الدين وقضاء طوز خورماتو شرقي المحافظة سلبت بشكل شبه تام بعد احداث 17 تشرين الاول/ اكتوبر 2017 وما رافقها من تداعيات استفتاء الاستقلال الكوردستاني آنذاك.