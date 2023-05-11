تجدد تظاهرات المحاضرين بالمجان في السليمانية (صور)

شفق نيوز / تظاهر العشرات من المحاضرين بالمجان، في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عشرات المحاضرين تظاهروا صباح اليوم، أمام مديرية تربية السليمانية، رافعين شعارات التعيين على الملاك الدائم.

وأضاف أن المتظاهرين حذروا من "انهيار" القطاع التربوي في المحافظة وحمّلوا حكومة إقليم كوردستان مسؤولية ذلك.

وأكد المتظاهرون، للوكالة، أنهم مصرون على المطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم، وصرف مستحقاتهم المتأخرة التي بذمة وزارة التربية الكوردستانية.

وتمنح وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، أموالاً للمحاضرين مقابل عدد المحاضرات التي يقدمونها في المدارس.