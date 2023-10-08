تجدد تظاهرات المحاضرين المجانيين في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ جدد المحاضرون المجانيون في محافظة السليمانية وحلبجة وادارتي گرميان ورابرين، يوم الأحد، تظاهراتهم للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المحاضرين المجانيين في السليمانية تظاهروا صباح اليوم أمام مبنى مديرية تربية غرب السليمانية، كما وتظاهر العشرات أمام تربية جمجمال وحلبجة ورانيه وكلار".

وبين ممثل المحاضرين المجانيين في قضاء برده رش في السليمانية لوكالة شفق نيوز، "اليوم جددنا تظاهراتنا أمام مبنى تربية غرب السليمانية بعد الضغط الحاصل على المحاضرين من قبل الجهات الحكومية للعودة إلى قاعات الدراسة".

واضاف، "اننا سوف لن نرضخ لأي نوع من الضغوطات والوعود ونواصل اضرابنا لحين إصدار قرار حكومي رسمي بتثبيتنا على الملاك الدائم لوزارة التربية".

واشار الى ان "المئات منا خدم العملية التعليمية لأكثر من 10 سنوات والآن نجد أنفسنا بننا لأنمتلك ابسط حقوقنا وهي التثبيت أسوة بباقي الموظفين الذين خدموا العملية التعليمية في كوردستان".

فيما بينت المحاضرة المجانية پەنا خضر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "مدير تربية قضاء برده رش قام بالضغط على المحاضرين وتهديدهم بالإبعاد عن المدراس في حال عدم عودتهم لقاعات الدراسة".

وأضافت، أن "هذا الأسبوع الرابع من الإضراب وهو اسبوع الدفاع عن محاضري برده رش".