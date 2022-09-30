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تجدد القصف الإيراني على إقليم كوردستان لليوم السادس توالياً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-30T09:55:19+0000
تجدد القصف الإيراني على إقليم كوردستان لليوم السادس توالياً

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة بتجدد القصف الإيراني، على ناحية سيدكان التابعة لادارة سوران المستقلة في اقليم كوردستان، لليوم السادس على التوالي.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "القصف كان بالمدفعية الإيرانية، واستهدف منطقة بريزين وسقر في ناحية سيدكان".

وأضاف المصدر، أن "القصف لم يتسبب بأي أضرار بشرية لغاية الآن"، مشيراً إلى أن "القصف مازال مستمراً".

وأعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع "13 شهيداً و58 جريحاً".

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