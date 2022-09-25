سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تجدد القصف المدفعي الإيراني على بلدة "سيدكان" شمال أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-25T07:24:04+0000
تجدد القصف المدفعي الإيراني على بلدة "سيدكان" شمال أربيل

شفق نيوز/ عاودت مدفعية الجيش الإيراني، صباح اليوم الأحد، قصف ناحية سيدكان التابعة لإدارة منطقة "سوران" المستقلة شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مدير الناحية إحسان جلبي لوكالة شفق نيوز ان "القصف حصل في نفس القرية التي تعرضت للقصف يوم أمس السبت لكن هذه المرة كانت قريبة من المنازل ".

واضاف انه "لغاية الآن لم يسفر القصف عن خسائر بشرية".

وكان مدير الناحية قد صرح لوكالتنا، بأن "القصف الذي شنته المدفعية الإيرانية يوم أمس استهدف منطقة (بريزين وهورني) في سيدكان ولم يؤد لخسائر بالأرواح".

وتبنى الحرس الثوري الإيراني، امس، قصف مواقع في منطقة سوران المستقلة بإقليم كوردستان.

ونقلت قناة العالم الايرانية عن الحرس الثوري قوله، إنه "استهدف مقرات المجموعات الارهابية شمال العراق بالمدفعية عقب محاولتها ادخال اسلحة للمدن الحدودية واثارة الشغب في إيران".

related

المقاتلات التركية تقصف شمال دهوك

Date: 2019-09-16 09:11:41
المقاتلات التركية تقصف شمال دهوك

المدفعية الإيرانية تقصف سيدكان شمال أربيل

Date: 2022-05-11 07:16:12
المدفعية الإيرانية تقصف سيدكان شمال أربيل

رئيس اقليم كوردستان يوجه رسالة الى المجتمع الدولي بشأن قصف أربيل

Date: 2021-02-16 07:14:56
رئيس اقليم كوردستان يوجه رسالة الى المجتمع الدولي بشأن قصف أربيل

المقاتلات التركية تقصف مواقع لحزب العمال بجبل قنديل في إقليم كوردستان

Date: 2021-02-24 10:27:50
المقاتلات التركية تقصف مواقع لحزب العمال بجبل قنديل في إقليم كوردستان

قصف جوي ومدفعي تركي يستهدف مناطق حدودية في إقليم كوردستان

Date: 2020-09-03 18:04:07
قصف جوي ومدفعي تركي يستهدف مناطق حدودية في إقليم كوردستان

سقوط ضحايا وجرحى بقصف مدفعي تركي يستهدف مصيفا سياحيا في إقليم كوردستان

Date: 2022-07-20 11:16:52
سقوط ضحايا وجرحى بقصف مدفعي تركي يستهدف مصيفا سياحيا في إقليم كوردستان

قصف وانزال جوي تركي في منطقة جبلية بإقليم كوردستان

Date: 2021-02-10 08:02:57
قصف وانزال جوي تركي في منطقة جبلية بإقليم كوردستان

داخلية الإقليم: قوشتبه قُصفت من مناطق سيطرة القوات العراقية وندعوها لدرء الفتنة

Date: 2021-08-25 09:34:25
داخلية الإقليم: قوشتبه قُصفت من مناطق سيطرة القوات العراقية وندعوها لدرء الفتنة