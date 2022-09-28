سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تجدد القصف الايراني على كويسنجق في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-28T10:30:13+0000
تجدد القصف الايراني على كويسنجق في اربيل

شفق نيوز/‏ أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بتجدد القصف الإيراني على مناطق في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل. 

‏وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ستة صواريخ وقعت، قبل قليل، على مقر لأحد الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة". 

‏وأضاف، أن "مصدر القصف هو من الجانب الإيراني".

وقررت مديرية التربية في قضاء كويسنجق بمحافظة اربيل، اليوم الأربعاء، تعليق دوام المدارس بسبب القصف الإيراني. 

وأظهرت صوراً لتلاميذ المدارس وهم مختبئين هلعاً من شدة القصف الذي استهدف مقراً لحزب ايراني معارض في القضاء. 

وكشف حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض،  في وقت سابق اليوم، أن القصف الإيراني الذي استهدف مقارهم في قضاء كويسنجق أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل فيما أُصيب العشرات بجروح.

فيما قال مدير صحة قضاء كويسنجق شيروان جلال، إن مستشفى القضاء استقبل قتيلين و12 جريحا جراء القصف الإيراني.

ووجه وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي، عددا كبيرا من سيارات الإسعاف إلى قضاء كوسنجق، بينما وجه محافظ اربيل أوميد خوشناو بدخول جميع المنظمات الاغاثية حالة التأهب لإسعاف المصابين.

 

related

تربية كويسنجق تعلق دوام المدارس بسبب القصف الإيراني

Date: 2022-09-28 10:02:10
تربية كويسنجق تعلق دوام المدارس بسبب القصف الإيراني

نيجيرفان بارزاني يثني على موقف الاتحاد الأوروبي ازاء قصف إيران لأربيل

Date: 2022-03-15 10:38:18
نيجيرفان بارزاني يثني على موقف الاتحاد الأوروبي ازاء قصف إيران لأربيل

قذيفتا مدفع تركي تستهدفان منزلين شمالي دهوك

Date: 2022-04-14 22:09:24
قذيفتا مدفع تركي تستهدفان منزلين شمالي دهوك

الطائرات التركية تقصف مجدداً في دهوك

Date: 2022-09-11 14:47:56
الطائرات التركية تقصف مجدداً في دهوك

اقليم كوردستان يعيد الدوام الرسمي بشكل كامل إلى المؤسسات الحكومية

Date: 2020-09-03 18:54:32
اقليم كوردستان يعيد الدوام الرسمي بشكل كامل إلى المؤسسات الحكومية

إقليم كوردستان يسجل 9 وفيات و173 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-12-16 14:04:25
إقليم كوردستان يسجل 9 وفيات و173 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في اربيل

Date: 2020-06-01 23:12:23
تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في اربيل

كورونا إقليم كوردستان .. 2380 إصابة جديدة و21 حالة وفاة خلال يوم

Date: 2021-08-08 12:42:04
كورونا إقليم كوردستان .. 2380 إصابة جديدة و21 حالة وفاة خلال يوم