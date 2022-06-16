تجاوزت 23 مليار دينار .. البدء بتوزيع مستحقات فلاحي قمح كوردستان

شفق نيوز / أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن وصول مستحقات القمح الذي تم تصديره من فلاحي الاقليم.

وقال المدير العام للتجارة في وزارة التجارة والصناعة نوزاد الشيخ كامل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم تحويل 23 ملياراً و35 مليون دينار أخرى من المستحقات المالية للفلاحين لحساب وزارة التجارة والصناعة والتي سيتم توزيعها على المحافظات".

وأضاف الشيخ كامل أن "حصة مزارعي محافظة السليمانية بلغت (تسعة مليارات دينار) ومحافظة اربيل (سبعة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون دينار)، فما بلغت حصة مزارعي محافظة دهوك (ستة مليارات وستمائة مليون دينار).

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنه تم جمع 300 ألف طن من الحنطة من مزارعي الإقليم، ومن المقرر توزيعها على المزارعين بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية.