تجاوزت نصف تريليون دينار.. إيرادات إقليم كوردستان النفطية خلال شهر

شفق نيوز / كشف النائب في برلمان إقليم كوردستان، علي حمه صالح، يوم الأربعاء، عن عائدات النفط لشهر كانون الأول من العام الماضي، مؤكداً أنها بلغت 556 مليار دينار.

وقال صالح، وهو نائب من محافظة السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة إقليم كوردستان باعت (12.255) مليون برميل نفط الشهر الماضي، وبقيمة 844 مليون دولار، فيما بلغت إيرادات الرواتب 371 مليون دولار".

وأضاف: "بحسب الوثائق التي لديّ، باع إقليم كوردستان 12 مليوناً و255 ألف برميل نفط الشهر الماضي، وبلغ سعر النفط نحو 68.91 دولارًا للبرميل، وقرابة 56٪ من الإيرادات ذهبت إلى الشركات وإيجار خطوط الأنابيب ومصروفاتها، وهذا يرفع إجمالي الإيرادات إلى 371 مليون دولار".

وأوضح صالح، أن "في حال جرى حساب 100 دولار على أنها 150 ألف دينار، فإن الأموال التي تحصلت عليها حكومة إقليم كوردستان، هي 556 مليار دينار، في حين أن الأموال اللازمة للرواتب تزيد عن 900 مليار دينار، لذا فإن هذه العملية تحتاج إلى مراجعة جادة".