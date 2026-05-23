تجار مواشٍ في السليمانية يشكون تراجع حركة شراء الأضاحي بسبب الأزمة الاقتصادية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

تراجعت حركة الشراء بشكل كبير بأسواق المواشي في محافظة السليمانية، مقارنة بالسنوات الماضية، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار الحيونات مع اقتراب عيد الأضحى، بحسب ما أكده أصحاب مواشٍ وتجار في السوق.

وقال آرام عزيز، وهو صاحب مواشٍ في سوق مواشي السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار المواشي ارتفعت هذا العام لأسباب عدة"، مبيناً أن "الطلب الحالي أقل من العام الماضي نتيجة عاملين رئيسيين، أولهما تأخر صرف الرواتب والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها مواطنو إقليم كوردستان، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواشي مقارنة بالعام الماضي".

وأوضح عزيز أن "نحو 70% من المواشي المعروضة حالياً تدخل من خارج إقليم كوردستان، فيما تتراوح نسبة المواشي المحلية بين 25 إلى 30%"، مشيراً إلى أن "المواشي المستوردة تكون تكاليفها أعلى من المحلية".

وأضاف أن "سعر كيلوغرام لحم الخروف داخل سوق المواشي يتراوح حالياً بين 9 آلاف و9,250 ديناراً، في حين يتراوح سعر كيلو غرام لحم الماعز بين 6500 و7500 دينار"، لافتاً إلى أن "الأسعار كانت أقل بنحو 1500 دينار للكيلوغرام الواحد خلال العام الماضي".

وبيّن عزيز أن "أغلب الإقبال يتركز حالياً على الحيوانات صغيرة الحجم وقليلة الوزن بسبب ارتفاع التكاليف، إلا أن الحركة التجارية في السوق شبه متوقفة مقارنة بالأعوام السابقة".