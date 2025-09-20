تجار العراق يناقشون تطوير الاستيراد والتصدير بقمة "Tradex" في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أقام اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان، قمة (Tradex) بمحافظة أربيل، بمشاركة عدد واسع من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء في مجال التجارة والاقتصاد.

وتهدف القمة، التي أقيمت اليوم السبت، إلى تطوير منظومة التجارة الرقمية وتعزيز مكانة السوق المحلية وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن القمة وفرت منصة مهمة لبحث أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية في مجال التجارة، فضلاً عن استعراض تجارب ناجحة في التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.

وأضاف أن فعاليات القمة شهدت مناقشات موسعة حول سبل تعزيز بيئة الأعمال في إقليم كوردستان، وتوسيع شبكات التعاون التجاري، بما يرسخ حضور الإقليم على خارطة الاقتصاد العالمي، ويمنحه دوراً أكبر في مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة.