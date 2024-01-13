تجار السليمانية: المدينة أصبحت قرية مدمرة والعمل فيها سيء

شفق نيوز/ وجه تجار في حي آشتي بمدينة السليمانية اليوم السبت، رسالة إلى السلطات وقادة المدينة حذروا فيها من تراجع أوضاع المواطنين المعيشية.

وجاء في رسالة التجار التي خصوها إلى "بافل طالباني" و"قوباد طالباني" و"لاهور شيخ جنكي" والمحافظ "هفال أبو بكر"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "العمل في السليمانية أصبح سيئاً للغاية، والسليمانية أصبحت قرية كبيرة مدمرة".

واضافوا "نحن العديد من أصحاب المتاجر في ضواحي السليمانية، ولدينا مخابز ومطاعم ومكاتب عقارات ومحال بقالة ومتاجر أخرى فقدنا مصدر رزقنا في هذه المدينة، وأصبح دخلنا الشهري في تراجع".

وبين التجار في رسالتهم، أنهم "فقدوا مصدر رزقهم بسبب المشاكل السياسية المستمرة في السليمانية"، مشيرين إلى أن "إدارة السليمانية أصبحت سيئة للغاية".

وقالوا أيضا، "لا حياة في السليمانية"، واصفين المدينة بأنها "أصبحت قرية كبيرة بلا خدمات وبلا حياة".

وحذر التجار، السلطات من "استمرار هذا الوضع"، لافتين إلى أن "الحياة والعمل في المدينة سيجف". وختم التجار رسالتهم إلى هؤلاء القادة بالقول "جميع المشاكل التي نعاني منها أنتم المسؤولون عنها".