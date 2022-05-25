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تجارة كوردستان: خزين القمح في الإقليم والعراق كافة انخفض للنصف

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-25T10:27:18+0000
تجارة كوردستان: خزين القمح في الإقليم والعراق كافة انخفض للنصف

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، كمال مسلم، يوم الأربعاء، أن حزين مادة القمح الغذائية في الإقليم والعراق كافة انخفض إلى النصف جراء تأثير الجفاف والحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن خطة تسويق محصول القمح في البلاد لهذا الموسم ستشمل إنتاج المزارعين كافة.

وقال مسلم في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم في اربيل، إنه بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا اضطررنا لتعويض زيت عباد الشمس المورد من أوكرانيا بزيت الصويا رغم انبعاث رائحة غير محببة منه لدى الناس، مردفا بالقول: نحن طالبنا بضرورة استيراد زيت عباد الشمس لان المواد الغذائية تجهزها وزارة التجارة الاتحادية.

وعن تسويق محصول القمح لهذا العام قال الوزير ان "سيتم تسلمه كاملة من المزارعين من قبل حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ولن تبقى اي كمية من القمح لدى المزارعين".

كما لفت مسلم إلى أن هناك مشكلة تواجه اقليم كوردستان والعراق واغلب البلدان بما يتعلق في النقص الحاصل بمادة القمح الغذائية بسبب الجفاف.

وتابع بالقول إن خزين محصول القمح في الإقليم والعراق كافة انخفض الى مستوى النصف، مؤكدا انه الحل الوحيد يمكن في تنمية قطاع الزراعة في البلاد.

وسجلت أسعار القمح ارتفاعات قياسية وسط مخاوف متزايدة من نقص الإمدادات بعد الحرب في أوكرانيا، مما أثار شبح ارتفاع التضخم العالمي في أسعار الغذاء، فيما قامت الهند بحظر تصدير الحنطة بعد ارتفاع درجات الحرارة والذي أدى إلى تراجع المحصول.

ويعتمد العراق على الحنطة المحلية والمستوردة لتوفير الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية ، ويواجه العراق مشكلة قلة المياه مما انعكس سلبا على انتاج الحنطة هذا العام.

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