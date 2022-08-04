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تجارة كوردستان تؤشر انخفاضاً بأسعار السلع في الأسواق بعد قرار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-04T15:58:49+0000
تجارة كوردستان تؤشر انخفاضاً بأسعار السلع في الأسواق بعد قرار

شفق نيوز/ أكدت وزارة التجارة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن قرار رفع الرسوم الجمركية على عدد من البضائع ساعد على انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق بشكل ملحوظ.

وقالت وزيرة تجارة الإقليم وكالة، كويستان محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "خطة حكومة الإقليم نجحت بشكل كبير في محاولة السيطرة على ارتفاع الأسعار التي كانت أزمة عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضافت محمد، أن "حكومة الإقليم قررت أيضاً تمديد هذا القرار لغاية منتصف الشهر التاسع، الأمر الذي سيصب في مصلحة المواطنين".

وكانت حكومة اقليم كوردستان، قد مددت منتصف شهر تموز/يوليو، قرار رفع الرسوم الجمركية عن المواد الغذائية الأساسية لغاية الثلاثين من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويشمل القرار المواد الغذائية والحاجات الأساسية مثل (الدقيق، الرز، زيت عباد الشمس، زيت الذرة، الدهن النباتي الصلب، الدهن الحيواني الصلب، الشاي الأسود، السكر، البقوليات "الحمص، العدس، الفاصوليا، الباقلاء، اللوبياء، والماش"، وحليب الأطفال).

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