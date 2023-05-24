تجارة كوردستان تؤجل موعد تسلم القمح من المزارعين بسبب خلل فني في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إرجاء عملية تسلم القمح من الفلاحين بسبب خلل فني.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "بسبب خلل فني و عدم وصول القرص(CD) من قبل وزارة التجارة العراقية الى صوامع حفظ الحبوب في اقليم كوردستان تقرر تأجيل عملية تسلم القمح من الفلاحين".

واضاف البيان ان "موعد البدء بتسلم القمح من الفلاحين و فتح الصوامع سيكون يوم السبت الموافق 27 أيار الجاري".