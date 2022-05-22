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تجارة كوردستان تعلن موعد تسلم الحنطة من فلاحي الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-22T07:19:36+0000
تجارة كوردستان تعلن موعد تسلم الحنطة من فلاحي الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت وزراة الصناعة والتجارة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن موعد تسلم محصول الحنطة من فلاحي الاقليم بعد التنسيق مع وزارة التجارة الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تحديد يوم الأربعاء الموافق (25-5-2022)، موعداً لتسلم محصول الحنطة من فلاحي الاقليم لهذه السنة الزراعية".

واضاف البيان انه "يتعين على جميع الفلاحين في مناطق اقليم كوردستان تسليم محاصيلهم من الحنطة إلى الصومعات المخصصة في كل محافظة".

وكان مجلس الوزراء الاتحادي، قرر يوم الثلاثاء الماضي ، زيادة اسعار شراء الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين إلى 850 الف دينار للطن الواحد بدلاً من 750 الف، في إطار الدعم الحكومي للفلاحين والمزارعين وإنجاح الموسم التسويقي.

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