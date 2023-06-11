تجارة كوردستان تعلن تسويق قرابة 130 الف طن من القمح عبر محافظاتها الثلاث

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، كمية القمح التي تسلمتها من الفلاحين، مشيرة إلى أنها بلغت قرابة 130 ألف طن.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صومعات خزن الحبوب تسملت من الفلاحين في محافظة اربيل 23 الفاً و650 طناً و550 كيلوغراما من القمح، و تسملت من الفلاحين في محافظة دهوك 48 الفاً و 728 طناً و320 كيلوغراما، فيما تسلمت 58 الفاً 526 طناً و580 كيلوغراما من فلاحي السليمانية".

وكانت الوزارة قد أعلنت فتح الصومعات لتسلم القمح من الفلاحين في 27 من شهر أيار الماضي على ان يتم اعطاء 850 الف دينار للفلاح مقابل الطن الواحد وذلك بعد تسلم العينة و تجاوزها الفحص".

واضافت الوزارة في بيان سابق لها انه "سيتم في هذه السنة تسلم 375 الف طن من القمح"، مشيرة الى " تحويل 40 مليار دينار الى حساب وزارة تجارة الإقليم حيث سيتسلم الفلاح صكا بالمبلغ بعد أيام من تسليم القمح مع امكانية سحب المبلغ من البنك خلال وقت قصير".