تجارة كوردستان تعلن تسلم مستحقات فلاحي الإقليم من بغداد

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للتجارة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، إرسال الحكومة الاتحادية مستحقات فلاحي الإقليم، فيما أكدت عزمها المباشرة بتوزيعها.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، نقلا عن مديرها العام نوزاد الشيخ كامل، أن "بغداد أرسلت الصك الخاص بالمبالغ المستحقة للفلاحين لعام ٢٠٢٢"، مبيناً أن "مبلغ الصك هو ٣٤ ملياراً و٦١٣ مليوناً و٧٧ ألف دينار".

وأوضح البيان، أن وفقا لهذه الآلية "سيتم الانتهاء من توزيع أموال الفلاحين لعام ٢٠٢٢، اذ سيتم البدء بتوزيع المستحقات بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والمالية".

وأضاف، أن "المبلغ تم توزيعه على المحافظات بالشكل الاتي: السليمانية: ثمانية مليارات و٧٩٨ مليون دينار، أربيل: ٢٢ ملياراً و٦٨٧ مليون دينار، ودهوك: ٣ مليارات و١٢٨ مليوناً و٧٧ ألف دينار".