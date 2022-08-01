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تجارة كوردستان تعلن تسلمها أكبر كمية من القمح لهذا الموسم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-01T09:36:55+0000
تجارة كوردستان تعلن تسلمها أكبر كمية من القمح لهذا الموسم

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، أنها تسلمت من مزارعي الإقليم قرابة 300 الف طن من القمح هذا الموسم وهو الأعلى مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال مدير عام التجارة في الوزارة، نوزاد شيخ كامل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد توقف استلام القمح من الصوامع في اقليم كوردستان، كان عدداً كبيراً من الشاحنات المحملة بالقمح ما زالت تقف أمام الصوامع.

وبين انه خلال الموسم الحالي تم استلام 291 ألفاً و598 طناً من المزارعين استغرقت أكثر من 50 يومًا هذا العام وكانت أطول من السنوات السابقة.

واشار الى انه تم تحديد مبلغ 850 ألف دينار للطن الواحد من القمح، وتم صرف المستحقات المالية مباشرة في وقت قصير، مبينا أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها الفلاحون هذا العام بلغ 103 مليارات و950 مليون دينار.

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