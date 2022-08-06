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تجارة كوردستان تحدد موعد توزيع مستحقات الفلاحين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-06T07:28:07+0000
تجارة كوردستان تحدد موعد توزيع مستحقات الفلاحين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، المباشرة بتوزيع مستحقات الفلاحين خلال الاسبوع الحالي.

وقال ممثل الفلاحين في الوزارة شيروان محمد لوكالة شفق نيوز إن "الفلاحين قدموا كل الأدلة والوثائق على أن الحكومة العراقية لم تقم بتوزيع مستحقاتهم لأعوام 2014 و2015 و2016"، مبينا أن "بعد جهود من حكومة الاقليم أرسلت الحكومة العراقية هذه المبالغ ومن المقرر أن يتم توزيعها على الفلاحين هذا الاسبوع".

وأضاف محمد أن "التأخير كان بسبب الخلافات السياسية إضافة إلى عمليات الفساد".

وكانت وزارة التجارة في حكومة الاقليم قد اعلنت في وقت سابق ارسال الحكومة الاتحادية ارسال المستحقات المالية للفلاحين والبالغة 300 مليار دينار.

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