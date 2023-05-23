تجارة كوردستان تحدد موعد بدء استلام القمح من الفلاحين

شفق نيوز/ حددت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، موعد بدء استلام محصول القمح من الفلاحين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "سيتم البدء باستلام القمح من الفلاحين يوم الخميس الموافق المقبل 25 ايار الجاري حيث ستصبح السايلوهات مفتوحة امام الفلاحين".

واضافت "سيتم شراء القمح بسعر 850 الف دينار للطن الواحد وذلك بعد استلام العينة وتجاوزها الفحص".

وتابعت "سيتم في هذه السنة استلام 375 الف طن من القمح"، مشيرا الى انه "تم تحويل 40 مليار دينار الى حساب وزارة تجارة الاقليم حيث سيتسلم الفلاح صكاً بالمبلغ بعد ايام من تسليم القمح مع امكانية سحب المبلغ من المصرف خلال وقت قصير".