تجارة كوردستان تتسلم 10 مليارات دينار لدفع مستحقات المزارعين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، تسلم 10 مليارات دينار لدفع مستحقات المزارعين عن تسويق محصول القمح للموسم الحالي.

وقالت الوزارة في بيان ان "مبلغ 10 مليارات دينار حُولت الى حساب الوزارة لدفع مستحقات الفلاحين".

واضاف ان " 5 مليارات دينار ستكون للسليمانية، و 3 مليارات ستكون لدهوك، اضافة الى ملياري دينار لاربيل ".

وتابع البيان ان " الوزارة ستقوم بتوزيع المستحقات على المزارعين بعد الانتهاء من الاجراءات الادارية والمالية ووفقا لموعد تسليم القمح من قبل أولئك المزارعين".