تجارة كوردستان تباشر بتوزيع مستحقات الفلاحين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان يوم الاثنين، المباشرة بتوزيع مستحقات الفلاحين لعامي 2015 و 2016 .

وقال مدير عام التجارة نوزاد كامل لوكالة شفق نيوز ان "مستحقات الفلاحين المالية وصلت الى اقليم كوردستان وسيتم البدء بتوزيعها اليوم في محافظتي اربيل ودهوك، وتوزيعها في السليمانية خلال الأيام المقبلة".

واضاف ان "إجمالي المستحقات المالية لعام 2015 تبلغ 139 ملياراً و678 مليون دينار"، مشيرا الى ان "المبلغ المخصص لمحافظة اربيل هو 60 مليارا و 569 مليونا و748 ألف دينار و للسليمانية يبلغ 44 مليارا و 129 مليونا و404 الاف دينار، اضافة الى 34 مليارا و 987 مليونا و 911 ألف دينار لمحافظة دهوك ".