تجارة كوردستان: "الوضع التجاري في الإقليم جيد جدًا وأتممنا 900 صفقة خلال العام

شفق نيوز/ أعلن مدير عام التجارة في وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان الوضع التجاري "جيد جدا" والمعاملات آخذة في الازدياد، مع تنفيذ أكثر من 900 صفقة تجارية خلال هذا العام.

قال نوزاد شيخ كامل في حديث ورد لوكالة شفق نيوز انه بالرغم من ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان الا انه في المقابل هناك الكثير من السلع في السوق.

وأوضح أن حركة التجارة كانت جيدة جدا هذا العام، باستثناء شهر شباط فبراير الماضي بسبب كارثة الزلزال التركي، كانت الحركة منخفضة، لما كان لها من أثر كبير وأوقفت الحركة عند بوابة إبراهيم خليل، لكن بشكل اجمالي فإن الحركة التجارية هذا العام اعلى مقارنة بالسنوات السابقة.

واضاف شيخ كامل إنه تم تنفيذ أكثر من 930 صفقة تجارية هذا العام وتم تخصيص أكثر من 1.5 مليار دينار لاستيراد البضائع إلى إقليم كوردستان.