تجارة إقليم كوردستان: نظام "الأسيكودا" أثر سلباً على الحركة التجارية

شفق نيوز - أربيل

كشف مدير عام التجارة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، اليوم الخميس، عن تراجع الحركة التجارية في الإقليم خلال العام الحالي، عازياً ذلك إلى جملة من الأسباب، أبرزها تطبيق نظام "الأسيكودا" الجمركي، إلى جانب الأزمات والصراعات الإقليمية.

تراجع إجازات الاستيراد

وأوضح شيخ كامل في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن تطبيق نظام "الاسيكودا" (نظام البيانات الجمركية المؤتمت) أثر بشكل مباشر على انسيابية حركة البضائع، مما أدى إلى انخفاض في منح إجازات الاستيراد مقارنة بالأعوام السابقة.

وعن حركة الإجازات الممنوحة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، كشف عن تسجيل 155 إجازة تصدير تجاري، ومنح 333 إجازة استيراد خاصة شملت 352 ألف سيارة و62 سيارة كلاسيكية، إلى جانب منح 1038 إجازة استيراد تجاري عامة، والتي سجلت تراجعاً ملحوظاً بسبب تحديات النظام الجمركي الجديد.

تسويق محصول القمح والتموين

وفيما يخص تسويق محصول القمح للموسم الحالي، أشار المدير العام إلى أن عملية تسلم المحصول التي انطلقت في شهر أيار/مايو الماضي، شهدت حتى الآن تسلم 277 ألف طن من أصل 400 ألف طن محددة للإقليم، توزعت بواقع 96 ألف طن في دهوك، و94 ألف طن في أربيل وقضاء گوير، و86 ألف طن في السليمانية.

وأضاف أن العمل جارٍ على توزيع الحصة الرابعة من مادة الدقيق، مع البدء بتوزيع الحصة الخامسة من الطحين والحصة الرابعة من المواد الغذائية ابتداءً من الأسبوع المقبل، مؤكداً استمرار عمليات تحديث البطاقة التموينية لإضافة المواليد والمنفصلين الجدد.

الرقابة التجارية وسياق الأتمتة

وفي سياق جهود الرقابة، أكد مدير عام التجارة أن الفرق الميدانية نفذت خلال الأشهر الستة الماضية 24 ألفاً و 746 جولة تفتيشية، أسفرت عن ضبط ومصادرة 111 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

يذكر أن مدير هيئة الجمارك الاتحادية، ثامر قاسم داود، كان قد أعلن في مطلع نيسان/أبريل الماضي، انضمام فريق إقليم كوردستان إلى الفريق الوطني لمشروع تطبيق نظام الأتمتة الجمركية (الاسيكودا)، في خطوة تهدف إلى بناء إدارة جمركية موحدة على مستوى البلاد.