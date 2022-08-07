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تجارة إقليم كوردستان تعتزم بناء صومعات جديدة لاستيعاب كميات القمح

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-07T10:55:50+0000
تجارة إقليم كوردستان تعتزم بناء صومعات جديدة لاستيعاب كميات القمح

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة في اقليم كوردستان، يوم الأحد، عزمها بناء صومعات جديدة لخزن الحبوب في الإقليم لاستيعاب كميات القمح المنتجة من قبل المزارعين المحليين.

وقال مدير عام التجارة فريدون خالد لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم بناء صوامع جديدة في مختلف محافظات الاقليم خلال الفترة المقبلة وذلك لاستيعاب كميات الحنطة المسلمة من قبل الفلاحين".

واضاف ان "الاولوية في الوقت الحالي هي لبناء صومعة في محافظة حلبجة والذي تم اتخاذ كامل الإجراءات للبدء بتشييده".

وكانت وزارة التجارة قد اعلنت في وقت سابق تمديد مهلة تسليم القمح من قبل المزارعين في صومعات الخزن اسبوعا اضافيا.

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