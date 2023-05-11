تجارة إقليم كوردستان تتوقع ارتفاع إنتاج القمح لأكثر من 500 ألف طن هذا الموسم

شفق نيوز/ أعلن مدير عام التجارة في إقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل، يوم الأربعاء، أن هذا العام ، تمت زراعة 1.200 مليون دونم من الأراضي في محافظة السليمانية حيث من المتوقع أن يصل إنتاج القمح إلى 300 ألف طن ، مؤكدا أن حصاد هذا المحصول سيبدأ الأسبوع المقبل.

وقال شيخ كامل في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن وزارة التجارة العراقية حددت سعر القمح بـ(850) ألف دينار للطن الواحد من خلال أخذ محصول القمح من المزارعين في السليمانية جميع صوامع إقليم كوردستان.

وأضاف أن إنتاج القمح لهذا العام سيرتفع إلى أكثر من 500 ألف طن ، بينما تم إنتاج حوالي 200 ألف طن العام الماضي على مساحة 3.5 مليون دونم من الأرض .

وبين ان العام الماضي بسبب الجفاف وقلت الامطار وأسباب اخر اتراج الإنتاج بحوالي (60٪) من محصول القمح في بعض أجزاء إقليم كردستان ، لكن هذا العام بسبب الأمطار الغزيرة ، سيكون محصول القمح أعلى بكثير من العام الماضي ، بزيادة (60٪) .

وبحسب الإحصائيات التي قدمتها المديرية العامة للزراعة في السليمانية إلى الشبكة الوطنية للإحصاء ، فقد تم زراعة (1.200) مليون دونم بالقمح في محافظة السليمانية هذا العام وسيبدأ حصاد القمح المقبل في محافظة السليمانية.