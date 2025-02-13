تجارة أربيل تناقش مشاركة القطاع المصرفي وحصول مصانع كوردستان على قروض اتحادية

شفق نيوز/ أقامت غرفة تجارة وصناعة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، ورشة لتفعيل مشاركة القطاع المصرفي في التنمية وتطوير الاقتصاد، فضلا عن مناقشة آلية استفادة مصانع الإقليم من قروض البنك المركزي العراقي.

وذكرت غرفة تجارة وصناعة أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "أقيمت ورشة لتفعيل القطاع المصرفي، وفيها أكد كامران صلاح باجكر، نائب رئيس الغرفة على دور القطاع المصرفي في تطوير الاقتصاد، كما تحدث عن تنويع مصادر الدخل خاصة الاهتمام بقطاعات الزراعة والسياحة والصناعة".

وأضافت "كما تحدث أوميد خوشناو، محافظ أربيل، الذي حضر الورشة، عن أمله في أن تخدم المواضيع والمناقشات القطاع الاقتصادي والمصرفي في إقليم كوردستان، وسلط المحافظ الضوء على خطوات حكومة الإقليم في الاهتمام بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أنه رغم العديد من المشاكل والعقبات، إلا أن حكومة الإقليم استطاعت اتخاذ خطوات جيدة في هذا المجال، كما كان دمج القطاعين العام والخاص وتنويع الدخل من أساسيات عملها".

في الورشة أيضا، وفقا للبيان "جرت مناقشة العديد من القضايا والمواضيع حول إرشادات القطاع المصرفي العراقي وخططه، وخطط وتوجيهات البنك المركزي العراقي لتفعيل نشاط القطاع المصرفي، ودور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة، وتحديات القطاع المصرفي ومقترحاته، ودور السوق المالي وتمويل المشاريع الكبرى ومشاريع الطاقة المتجددة، وذلك من خلال عرض التقديمات والمحاضرات للحاضرين".

وتضمنت أيضا "مناقشة موضوع استفادة مصانع إقليم كوردستان من قروض البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية، حيث أعرب أصحاب المصانع عن أملهم في الاستفادة من جميع الامتيازات على غرار المدن العراقية الأخرى، كما تم مناقشة برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل المشاريع التي تستخدم الطاقة المتجددة للحصول على الكهرباء".