تجارة أربيل تعلن عن مذكرة تفاهم قريبة مع نظيرتها في الشارقة الإماراتية

شفق نيوز- أربيل

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أربيل، يوم الثلاثاء، عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في المستقبل القريب، في حين دعت الأخيرة إلى زيارة أربيل بوفد تجاري كبير.

وقالت غرفة تجارة أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل گيلان حاجي سعيد، برفقة محمد شهاب، رئيس اللجنة العليا الإشرافية لاتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، وحاكم شيروان إبراهيم، عضو اللجنة الإشرافية للغرف، وكامران محمد صالح، عضو المجلس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أربيل، وشيفان عبدالرحمن، الأمين العام لاتحاد الغرف، وهيمن فاروق ناناكلي، المدير العام للغرفة، قاموا بزيارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة".

ولفت البيان، أن "الوفد كان في استقبالهم عبدالله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة في الإمارات، ومحمد أحمد أمين العوضي، المدير العام، وعدد من المسؤولين في أقسام تلك الغرفة".

وتابع: "في بداية الاجتماع، سلط عبدالله سلطان العويس الضوء على علاقاتهم مع غرفة تجارة وصناعة أربيل، وقال: "أربيل وإقليم كردستان لهما أهمية خاصة لمدينة الشارقة ودولة الإمارات، نحن نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع غرفة تجارة وصناعة أربيل، ونحن مستعدون لكل أنواع التنسيق والعمل المشترك".

وقال رئيس الغرفة، گيلان حاجي سعيد، بحسب البيان: "نحن كغرفة تجارة وصناعة أربيل نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع غرفة تجارة الشارقة وغرف التجارة الأخرى في دولة الإمارات، العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الإمارات وإقليم كوردستان في مستوى جيد جداً، وهي انعكاس لتعزيز العلاقات السياسية على المستوى الرفيع بين الجانبين"

وتابع سعيد: "نحن كغرفة مستعدون لتعزيز المزيد من علاقاتنا مع غرفة تجارة الشارقة من أجل تبادل الوفود التجارية ومشاركة شركات الشارقة والإمارات في المعارض الدولية في أربيل واستقطاب المستثمرين إلى الإقليم".

وأوضح البيان أنه "في هذا الاجتماع، اتفق الجانبان على التوقيع على مذكرة تفاهم بينهما في المستقبل القريب".

ولفت البيان إلى أن "رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، دعا رسمياً الغرفة وشركات ومستثمري الشارقة لزيارة مدينة أربيل، وفي المقابل، أعرب رئيس غرفة تجارة الشارقة عن سعادته بهذه الدعوة، وأعلن أنهم سيزورون مدينة أربيل بوفد تجاري كبير في المستقبل القريب".

وكان من أهداف زيارة وفد الغرفة الأخرى إلى غرفة تجارة الشارقة، الاستفادة من خبرة ومعرفة مركز التحكيم التابع لهذه الغرفة، الذي تحتاج غرفة تجارة أربيل إلى إنشائه في مدينة أربيل، ولهذا الغرض قدمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عرضاً تقديمياً حول هذا الموضوع، وشارك الحاضرون من الغرفة بأسئلتهم وآرائهم وملاحظاتهم.