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تجارة الإقليم تحث الصين للاستثمار في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-31T14:11:00+0000
تجارة الإقليم تحث الصين للاستثمار في كوردستان

شفق نيوز/ حثت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اصحاب الشركات والتجار الصينيين والأجانب على الاستثمار في الإقليم، مؤكدة انها منحت خلال العام الحالي أكثر من 2750 اجازة تجارية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان المدير العام التجاري نوزاد الشيخ كامل محمود مثل الوزارة في المؤتمر الثالث المباشر (اونلاين) بين اقليم كوردستان والصين وخصوصا مدينة جان هاين.   

واشار البيان الى ان محمود أعلن خلال المؤتمر أنه في الوقت الذي يعاني فيه البلدان من وباء كورونا الذي قضى على عشرات ومئات الاشخاص وتوقفت فيها الحركة التجارية ولحقت الكثير من الخسائر باقتصادياتها، فان ايرادات ومعايش حياة الكثير من الناس والبلدان تتعرض للخطر.

واضاف البيان ان محمود قال انه مع الأوضاع الصحية غير المواتية استطاعت الوزارة استدامة العمل التجاري مع اتخاذ الاجراءات المشددة، مشيرا الى ان العام الحالي شهد منح 2750 اجازة تجارية للتجار واستيراد البضائع من بلدان عديدة واجراء عشرات العقود والتعاملات التجارية.

واوضح ان وزارة التجارة والصناعة في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الاقليم وفي إطار خطتها تحث الشركات والتجار في العالم وعلى الخصوص الصينيين على الاستثمار في الاقليم بسبب كل تلك التسهيلات التي يقدمه للعمل الاستثماري والتجاري في الاقليم، مبينا ان قانون الاستثمار وقانون التجارة يمنحان فرصا جيدة للمستثمرين والتجار للقدوم الى الاقليم وتشغيل امكانياتهم بالاستثمار في الجوانب الصناعية والتجارية وأن يقوموا بنقل الإنتاج الزائد من الأسمنت والزراعة والحديد والمنتجات الاخرى من كوردستان الى بلدانهم في اطار التبادل التجاري.

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