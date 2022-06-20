تجارة السليمانية تطمئن المواطنين: لا يوجد نقص بالمواد الغذائية

شفق نيوز/ طمأنت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم الإثنين، المواطنين بخصوص المواد الغذائية، مؤكدة عدم وجود اي نقص فيها بأسواق إقليم كوردستان وبقية المحافظات العراقية.

وقال سيروان محمد ، رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض رجال الأعمال والشركات في إقليم كوردستان والعراق لديهم علامات تجارية دولية ويحق لهم استيراد بضائع من دول أخرى إلى العراق أو بيعها إلى دولة أخرى".

وبين ان "الطلب زاد على السلع والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا وروسيا وقد طُلب من الشركات العالمية إرسال المزيد من البضائع إلى الدول الأوروبية".

واضاف محمد انه، "لحد الان لا توجد اية مشكلة في محافظات الاقليم او محافظات الوسط والجنوب بخصوص المواد الغذائية بمختلف انواعها".

وتابع رئيس غرفة تجارة السليمانية، أن "التجار في كوردستان لديهم علامة تجارية مسجلة على المستوى العالمي ويمكنها إرسال البضائع إلى جميع دول العالم وكذلك لهم الحق بشراء جميع السلع من مختلف انحاء العالم".

وفي 7 حزيران الجاري أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان الإجراءات الحكومية أسهمت في استقرار أسعار المواد الغذائية، محذراً في ذات الوقت "المتلاعبين" بأسعار المواد الغذائية.

وسابقاً قالت وكالة الغذاء في الأمم المتحدة إن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت قليلاً في شهر نيسان / أبريل بعد أن سجلت رقما قياسيا في شهر آذار/ مارس ، لكن الأمن الغذائي العالمي ظل مصدر قلق بسبب ظروف السوق الصعبة.