تتضمن عدة مطالب.. رئيس إقليم كوردستان يوجه رسالة للأمم المتحدة

شفق نيوز/ وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، رسالة الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس والدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي تتضمن عدة مطالب.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم وردت لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني طالب بأن يكون للمبعوث الخاص للامم المتحدة في العراق سلطات اكبر ودور أوسع في التوسط بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان لمعالجة المشكلات وخصوصا تنفيذ المادة (140) من الدستور ومشكلة النفط وتوزيع الايرادات.

واعلن بارزاني عن دعمه لمطلب الحكومة الاتحادية من مجلس الامن الدولي بزيادة دور الامم المتحدة في مراقبة الانتخابات العراقية، والتأكد من ان انتخابات تشرين الاول المقبل ستجرى بشكل جيد وبعيدا عن الخروقات.

كما طالب رئيس إقليم كوردستان بأن يتضمن نص مشروع القرار الجديد في مجلس الامن الدولي بشأن العراق، دعما رسميا لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بشأن الموازنة والمفاوضات بشأن جميع المشكلات المعلقة.

وجاء في نقطة اخرى من الرسالة، ان بارزاني طلب بمزيد من المساعدات الانسانية والدعم الاكبر لنازحي اقليم كوردستان وتحسين ظروف حياتهم داخل المخيمات.